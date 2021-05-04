شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر التأشيرة يهدد مشاركة ثنائى الملاكمة فى بطولة ليتوانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن تأخير التأشيرة الخاصة بسفر ثنائى المنتخب عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق إلى ليتوانيا ،المقرر له للسفر يوم 11 مايو الجارى للمشاركة فى بطولة ليتوانيا الدولية التى تنطلق يوم 12 من نفس الشهر .

و قال غنيم فى تصريح للـ"الخليج 365 " أنه تم تحويل قيمة الإشتراك إلى اللجنة المنظمة ، مشيرا إلى أنه كان من المقرر الحصول على التأشيرة اليوم و تم إبلاغ الإتحاد بتأخيرها حتى الخميس القادم وفي حال عدم نجاحهما في الحصول على التأشيرة قد لا يشاركا في البطولة.

تأتى مشاركة كلا اللاعبين فى هذه البطولة تأتى فى إطار الاستعداد لأولمبياد طوكيو 2021.

كما أشار غنيم مسبقا إلى مخاطبة اتحادي أذربيجان وكازاخستان لخوض الثنائى عبد الرحمن عرابى ويسرى رزق المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو معسكر مغلق فى أى من الدولتين خلال شهر يونيو المقبل استعدادا للدورة الأولمبية.

ونجح الملاكم عبد الرحمن عرابى فى حصد ذهبية البطولة الأفريقية للملاكمة بالسنغال فبراير 2020 بعد إصابة ملاكم الجزائر بعدما ضمن التأهل إلى أولمبياد طوكيو بالوصول إلى نهائى منافسات وزن 81 كجم فى البطوله الأفريقية بالسنغال المؤهلة إلى الدورة الأولمبية بالفوز على بطل غانا فى نصف النهائي.

فيما تأهل لاعب المنتخب الوطنى يسرى رزق وزن +91 كجم إلى أولمبياد طوكيو رسميا وفقا للتصيف العالمى للاعب.

وقال غنيم ، إن اللاعب احتل المركز الأول أفريقيا والثالث عالميا فى هذا الوزن، مشيرا إلى أنه سيتم وضع برنامج خاص للاعب خلال المرحلة المقبلة للإعداد إلى الدورة الأولمبية.