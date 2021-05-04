7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الثلاثاء 4 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرها،إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهرا،

إيقاف حكم الفيديو في مباراة الأهلي والمحلة شهرا

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس ، اتحاد الكرة يناقش استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضد جريشة .

اتحاد الكرة يتمسك بحكام مصريين فى مباراة القمة 10 مايو

تمسك مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة بتعيين طاقم حكام مصرى لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر لها 10 مايو الجارى فى الجولة الـ21 للدورى الممتاز. ورفض مسؤولو الجبلاية طلب أى من الناديين بتعيين حكام أجانب بسبب ضيق الوقت وصعوبة مخاطبة دول أوروبية لاستقدام حكام فى ظل إجراءات فيروس كورونا والعزل المتبع فى بعض الدول، إلى جانب أن هناك قرارا مسبقا من اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباريات القمة ورفض استقدام أجانب.

موسيماني يُجهّز بدر بانون لقيادة دفاع الأهلي أمام الزمالك

يُجهّز بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي مدافع الفريق بدر بانون لقيادة دفاع الأحمر في مباراة الزمالك المقرر لها 10 مايو الجاري في الدوري المصري ، ويغيب بدر بانون عن مباريات الأهلي طوال المباريات الأخيرة للإصابة بإجهاد عضلي فضّل الجها الفني على أثره إراحته حتى لا تتفاقم إصابته. اتحاد الكرة يناقش استدعاء سيد عبد الحفيظ للتحقيق فى تصريحاته ضد جريشة تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعا، اليوم، لمناقشة أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد الحكم الدولى جهاد جريشة أمس الاثنين، والتى قال فيها "همسح رقم جهاد جريشة من عندى كل ماتش يكلمنى يعتذر على أخطائه فى مباريات الأهلى واحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة بالمرة".