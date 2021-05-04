شكرا لقرائتكم خبر عن الأشعة تثبت سلامة مصطفى فتحى و جاهزيته لقيادة سموحة أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التى أجراها مصطفى فتحى لاعب سموحة سلامته وتأكد جاهزيته لمباراة الزمالك القادمة والمقرر لها الخميس المقبل فى التاسعة والنصف مساء على استاد القاهرة.

وكان اللاعب قد أصيب فى مباراة الاتحاد السابقة وفضل الجهاز الطبى خضوع اللاعب للأشعة على الكتف التى أكدت وجود كدمه ولكنها لن توثر على مشاركته أمام الزمالك.

وفى سياق متصل انتظم على غزال لاعب سموحة والذى غاب عن مباراة الاتحاد لوجود حالة وفاه أدت لغياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

وينوى أحمد سامى الدفع باللاعب فى تشكيل مباراه الزمالك للاستفادة من خبراته في مثل هذه المباريات التى يحتاج لعنصر الخبرة بالاضافة الى اللياقة البدنية .

واكتفى أحمد سامى بالتحاليل التى اجراها امام الإتحاد السكندرى رابيد تيست نظرا لضيق الوقت بين المباراتين حيث استقر الجهاز الطبى على إجراء تحليل رابيد تيست للاعبينوالجهاز الفني كل مباراتين في ظل ضغط المباريات واقامة لقاء كل 3 أيام .

وقرر محمد فرج عامر رئيس النادى صرف مكافأة اجاده للاعبين على الروح العالية التى خاضوا بها مباراة الإتحاد العوده من الهزيمة إلى التعادل وكاد الفريق أن يحصل على الثلاث نقاط.

ويواصل الفريق تدريباته المسائية على ملاعب النادى بسموحة.