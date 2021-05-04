تجربة سابقة في فرنسا.. كيف يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية لتحديد بطل الدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

تتصاعد الأحداث مؤخرا في مسابقة الدوري المصري، بالتزامن مع الصراع بين فرق القمة على انتزاع اللقب، وفي الوقت نفس تعاني الفرق من ضغط المباريات بسبب الارتباطات المحلية والإفريقية ومشاركات منتخب مصر، لتطفو على السطح فكرة إلغاء الدوري للخروج من تلك الأزمة.

الأمر الجديد الذي أحدث جدلًا هو أن الاتحاد الإفريقي أرسل خطابًا للاتحادات الأعضاء أمس الإثنين يطالب فيها بتحديد الأندية المتأهلة لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية بموعد أقصاه 30 يونيو، على أن ترسل قوائم اللاعبين في الفترة من 10 إلى نهاية يوليو على أقصى تقدير.

ويجدر بنا أن نلتفت إلى إمكانية تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية الذي أعلنت عنه شروط مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020-2021.

فما هو مبدأ الجدارة الرياضية الذي ورد ضمن شروط مسابقة الدوري عندما أنطلق الموسم الحالي؟

يقول البند 20 من الشروط، الخاص بإلغاء المسابقة، أنه في حالة إلغاء المسابقة أو عدم اكتمالها لظروف قهرية يكون هناك أمرين

- قبل انقضاء نصف المسابقة أي قبل لعب 153 مباراة من أصل 306 مبارا تلغي نتائج جميع الفرق ويعتبر الموسم كأن لم يكن، وفي تلك الحالة يرسل الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم نفس الفرق المشاركة في أخر نسخة من بطولات الأندية الإفريقية للمشاركة في النسخة التالية.

- بعد انقضاء نصف المسابقة أي بعد إقامة 153 مباراة أو أكثر يعتمد أخر ترتيب للفرق وقت إلغاء المسابقة ويحتسب البطل وفرق المربع الذهبي وفرق الهبوط طبقًا لجدول الترتيب وقت إلغاء المسابقة، مع الأخذ في الاعتبار أنه في حالة عدم تساوي الفرق في عدد المباريات يتم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية قبل اعتماد الترتيب النهائي. عن طريق المعادلة التالية (عدد النقاط التي حصدها كل فريق مقسوم على عدد المباريات التي خاضها كل فريق) وفي حالة تساوي الفرق في النقاط بعد تطبيق معادلة الجدارة الرياضية يتم الاحتكام إلى البند الرابع في هذه الشروط.

ويتم في جميع الأحوال تطبيق نفس المعادلة على جميع احصائيات الفرق، بحيث يقسم فارق الأهداف والأهداف المسجلة على عدد المباريات التي خاضها كل فريق قبل تطبيق أحكام البند الرابع، وفي حالة عدم اكتمال المواجهات المباشرة ما بين الأندية المتنافسة على المربع الذهبي ومراكز الهبوط، يتم الاحتكام إلى المعيار التالي وفقا لما جاء في البند الرابع من تلك الشروط.

ووفقًا لهذا النص فإن شرط إقامة نصف مباريات المسابقة قد تحقق، كون البطولة وصلت إلى الجولة الـ19 والفريق صاحب أقل عدد من المباريات هو الأهلي لعب نصف عدد مبارياته في الدوري بالفعل، وبلغ مجموع مباريات البطولة حتى الآن 169 مباراة، لكن تظل هناك مباراة من الدور الأول لم تقم بعد وتجمع الأهلي بأسوان حددها اتحاد الكرة في أغسطس المقبل.

لكن في 25 يناير الماضي وعقب اجتماع بين اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة حاليًا مندوبي الأندية، ذكرت تقارير صحفية أن الجلسة شهدت مناقشة تعديل بند الجدارة الرياضية ليقرر اتحاد الكرة اعتبار المسابقة دوري من دور واحد حال اكتمال مباريات الدور الأول بالكامل، وليس إقامة نصف عدد مباريات الدوري أو أكثر فقط.

لكن هل هناك تطبيق لمبدأ الجدارة الرياضية في دول أخرى؟

بالفعل تم تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية في الدوري الفرنسي الموسم الماضي، حيث قررت الحكومة الفرنسية إلغاء النشاط الرياضي في 28 أبريل لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبناء عليه اجتمعت الجمعية العمومية للدوري الفرنسي ووافقت على تطبيق مبدأ الجدارة الرياضية بأغلبية الأصوات بناء على قاعدة متوسط النقاط، وفي حالة تساوي أكثر من ناد يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة.

ونفس الأمر تم العمل به في الدوري البلجيكي أيضًا حيث تم انهاء المسابقة دون أن تكتمل وتم تتويج كلوب بروج بطلًا للمسابقة.