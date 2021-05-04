الأهلي يسرد.. كم خسر من نقاط في الدوري بسبب أخطاء الحكام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الاخطاء التحكيمية التي خسر بسببها فريق الكرة عدد من النقاط خلال مشواره في مسابقة الدوري الموسم الحالي.

وكان الأهلي قد خسر مباراته الأخيرة في الجولة التاسعة عشر بهدف نظيف أمام غزل المحلة وسط اعتراضات وغضب من قرارات طاقم حكام المباراة.

وأرسل الأهلي خطابا رسميا لاتحاد الكرة طالب فيه بحكام أجانب لجميع مبارياته، وكشف في الخطاب الأخطاء التحكيمية وعدد النقاط التي فقدها الفريق بسبب تلك الأخطاء التحكيمية.

وأشار الأهلي إلى أنه سبق وخاطب اتحاد الكرة في مرات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد.

وجاء في خطاب الأهلي:

- عندما واجه فريق الأهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الأهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس.

- في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا.

- وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.

- وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.

- وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي، كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلًا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من «فاول» غير صحيح.