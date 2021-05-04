اتحاد الكرة يوقف سيد عبد الحفيظ رسميًا ويحيله للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري، إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي وإحالته للتحقيق.

ووفقًا لما أعلنه اتحاد الكرة المصري في بيان مقتضب، فإنه تقرر إحالة عبد الحفيظ للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد.

وبحسب البيان، فإن القرار الصادر ضد عبد الحفيظ جاء لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة الأهلي ضد غزل المحلة الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الأهلي كان قد خسر المباراة التي جمعته مع غزل المحلة أمس، الإثنين، ضمن مباريات دوري We المصري.