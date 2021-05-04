البطولة الجزائرية | كودري يغيب عن قمة وفاق سطيف واتحاد العاصمة

يغيب نجم وقائد نادي اتحاد العاصمة، حمزة كودري، عن المباراة المرتقبة مساء اليوم الثلاثاء أمام وفاق سطيف على ملعب 8 مايو، ضمن الجولة 20 من البطولة الجزائرية المحترفة.

وأصيب حمزة كودري في مباراة اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد يوم الجمعة الماضية، في لقاء مؤجل منذ الجولة 18، انتهى بفوز الاتحاد بهدف دون رد.

وقال طبيب نادي اتحاد العاصمة إن قائد الفريق قد أصيب في الكاحل ولن يستطيع اللحاق بقمتي الدوري الجزائري أمام وفاق سطيف ومولودية الجزائر خلال الجولتين القادمتين.

وأشار طبيب الاتحاد إلى وضع قدم حمزة كودري في جبيرة لمدة 10 أيام على أقل تقدير، وبعدها سيُحدد موعد عودته إلى التدريبات.

ولن يلحق مدافع اتحاد العاصمة، مصطفى بوشينة، بمباراة وفاق سطيف مساء اليوم الثلاثاء عقب تعرضه لإصابة في الفخذ.