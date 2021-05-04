اخبار الاهلي | إدارة القلعة الحمراء تنقلب على التحكيم المصري

أصدر النادي الاهلي بيانًا رسميًا منذ دقائق قليلة يطالب فيه الاتحاد المصري لكرة القدم، بتعيين حكام أجانب لإدارة باقي مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري.

وأكد النادي الاهلي إلتزامه بتحمل كافة التكاليف الخاصة باستقدام حكام أجانب، بسبب الأخطاء التحكيمية المتكررة من قبل التحكيم المصري كما ذُكر في البيان.

وكتب الاهلي في البيان الذي نُشر على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “أرسلت إدارة النادي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول، وأن يتحمل الفريق كافة التكاليف المالية”.

وأضاف: “وفي حالة الرفض طالب النادي مسئولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك”.

وسرد الاهلي في خطابه بعض الأخطاء التحكيمية بالتفصيل: “في الأسبوع الخامس للدوري، وعندما واجه فريق الاهلي منافسه وادي دجلة، تغاضى حكم المباراة عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمصلحة الاهلي الذي فقد نقطتين بتعادله في هذه المباراة، وفي الأسبوع السادس في مباراة سيراميكا كليوباترا قام حكم المباراة بإلغاء هدف صحيح لمهاجم الأهلي محمود كهربا”.

وتابع: “وفي الأسبوع الثامن في مباراة البنك الأهلي ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه أيمن أشرف ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذا اللقاء.. وفي الأسبوع العاشر في مباراة بيراميدز ألغى الحكم هدفا صحيحا أحرزه والتر بواليا، ولم يحتسب ضربة جزاء لمصلحة مهاجم الأهلي محمد شريف. ويفقد الأهلي نقطتين بتعادله في هذه المباراة.. وتكررت نفس الأخطاء في مباراة المحلة”.

وأوضح الاهلي أنه طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق التحقيق في تلك الأخطاء، ولكنه لم يتلقى أي إجابة: “سبق أن خاطب الأهلي اتحاد الكرة مرات عديدة بتاريخ (18ـ1، 27ـ1، 2ـ3، 11ـ4 -2021) للتحقيق في الأخطاء التحكيمية المتكررة بحق الأهلي، وضرورة إيجاد وقفة حيال هذا الأمر، وإرساء مبدأ العدالة، ولم يكن هناك أي رد من جانب الاتحاد”.