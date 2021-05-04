بعد اعلان التعاقد مع مورينيو.. أسهم روما في البورصة ترتفع بشكل قياسي

هب تأثير المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على نادي روما الإيطالي، إذ شهدت أسهم الفريق في البورصة ارتفاعًا ملحوظًا بعد إعلان تعيينه كمدرب للفريق بساعتين تقريبًا.

وأعلن روما تعيين جوزيه مورينيو مدربًا للفريق ابتداءًا من الموسم المقبل، خلفًا لمواطنه باولو فونسيكا، وبعقد يمتد حتى يونيو 2024.

وكشفت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أنه بمجرد إعلان روما خبر تعيين مورينيو كمدرب للفريق على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، قفزت أسهم الفريق بشكل قياسي.

وذكرت الصحيفة، أن أول ظهور لفريق روما في البورصة كان في 23 مايو 2000، وتم طرح 29٪ من الأسهم وقام المالك آنذاك فرانكو سينسي بجمع 64 مليون يورو.

وانخفضت أسهم نادي روما بشكل تدريجي، حتى استحوذت مؤسسة “فريدكن” المملوكة للملياردير الأمريكي “دان فريدكن” على الفريق في عام 2011 مقابل 600 مليون يورو (700 مليون دولار).

وعادت أسهم فريق روما لترتفع من جديد بنسبة 11.5% بعد جلب مجموعة من المستثمرين بقيادة رجل الأعمال الأمريكي “جيمس بالوتا” في عام 2014.

إلا ان ارتفاع أسهم الفريق بعد تعيين مورينيو سجلت زيادة ملحوظة وصلت إلى 12.6%، ما يعني ارتفاع قيمة الفريق بنسبة 21% تقريبًا.