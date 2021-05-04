الامارات | أحمد مجاهد: لا نية لإلغاء الدوري المصري

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: لا نية لإلغاء الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه لا توجد أي نية لإلغاء الدوري المحلي هذا الموسم.

وقال مجاهد في تصريحات لإذاعة "أون سبورت أف أم" اليوم الثلاثاء إنه عقد اجتماعاً اليوم مع مندوبي 15 ناديا من المشاركين في الدوري المصري وتغيب فقط الأهلي والزمالك وغزل المحلة.

وأضاف :"طرحنا خوض مباريات الدوري خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو لكن البعض تحفظ على اللعب بدون لاعبيهم وعلى رأسهم بيراميدز والإتحاد السكندري".

وأوضح أنه يسعي إلي إنهاء جدول مسابقة الدوري المصري في آب/أغسطس المقبل بدلا من أيلول/سبتمبر بناء علي لوائح القيد الأفريقي الجديد، وشدد أنه ينتظر خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 التي كان مقرراً لها في حزيران/يونيو المقبل خاصة مع علمه بأن لجنة الطوارئ بالكاف قد اتخذت قراراً بالفعل بهذا المعني.

وأكد مجاهد أن مواجهة الأهلي والزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالدوري المحلي ستجرى في موعدها ولا نية لتأجيلها.

وأضاف :"ستقام مباراة الأهلي والزمالك بطاقم تحكيم مصري ولن نوافق على استقدام حكام أجانب نهائياً".

وأوضح:" أخطاء التحكيم واردة في كل مكان ونسعى لتفاديها لكن من المستحيل أن تنتهي ".

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