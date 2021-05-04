شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصدر بيانًا ناريًا ويطالب اتحاد الكرة بحكام أجانب لمبارياته المتبقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً اليوم الأربعاء، أكد خلاله أنه طلب من الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكام أجانب خلال مبارياته المتبقية في بطولة الدوري العام وتناول جدول المسابقة وضغط المباريات.

وأبلغ مسئولي الاتحاد موافقتهم لمجلس الأهلي على استقدام حكام أجانب شريطة أن يتحمل الأخير التكاليف المادية والبدلات الخاصة بالإقامة والتنقل وذلك وفقاً للائحة لجنة المسابقات.

وأضاف البيان «كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون. وهل الهدف منه دفع النادي للجوء للاتحاد الدولي لكرة القدم لكشف الأخطاء غير المبررة سواء التحكيمية «الفجة» التي يتعرض لها، أو ما جاء من تعديلات وترتيبات في جدول المباريات دون مراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص، خاصة أنه حتى الآن لم يتم الإعلان من جانب الاتحاد».

وأكمل «لماذا بدأ الأهلي الدور الثاني للدوري دون أن يلعب مباراته المؤجلة مع أسوان من الدور الأول، ولماذا بدأ فعاليات الدور الثاني بمباراة غزل المحلة وليس مصر المقاصة كما حدث في الدور الأول.. وهو ما يترتب عليه أن يلعب فريق الأهلي مباراتين متتاليتين خارج القاهرة مع المحلة ثم الاتحاد في الإسكندرية قبل مباراة القمة، وقبل خوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري رابطة الأبطال والمحدد لها 15 مايو الجاري.. جاء ذلك عقب الأخطاء التحكيمية «الفجة» التي أرتكبها حكم مباراة الأهلي وغزل المحلة أمس، حيث تغاضى عن احتساب ضربة جزاء صحيحة لمحمد هاني لاعب الأهلي. كما تغاضى عن طرد مدافع غزل المحلة الذي قام بعرقلة محمد شريف، مهاجم الأهلي وهو منفرد بالمرمى. فضلًا عن إحراز المنافس لهدف الفوز من «فاول» غير صحيح بشهادة كل خبراء التحكيم».

وواصل بيان الأهلي عرض الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها الفريق في المواجهات السابقة بالدوري المصري وانتقل إلى الحديث عن ضغط المباريات وجدول المسابقة «الشكوى من التعمد غير المبرر من وضع جدول مباريات مضغوط، وبشكل غير مسبوق للأهلي، حيث يخوض الفريق مباراة كل ثلاثة أيام الأمر الذي أسقط العديد من عناصره للإصابة والإرهاق البدني والذهني. وهو ما رآه الكثيرون عقابًا قاسيًا لفريق الأهلي على تمثيله المشرف للكرة المصرية في المحافل القارية، وفوزه بدوري الأبطال الموسم الماضي، ومشاركته في كأس العالم للأندية وإحراز الميدالية البرونزية».

واختتم «هذا فضلًا عن الترتيب غير العادل لجدول المباريات، فقد كان من المفترض أن يخوض الأهلي مباراته أمام أسوان المتبقية من الدور الأول قبل أن نبدأ فعاليات الدور الثاني، لكن وجد نفسه يبدأ فعاليات الدور الثاني وبدلًا من مواجهة فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى من هذا الدور، أسوة بما حدث في الدور الأول، قام الاتحاد بوضع مباراة غزل المحلة في الجولة الثانية بدلًا منها، وهو بالطبع خارج القاهرة، ثم تلاها مباراة الاتحاد السكندري، خارج القاهرة، كل هذا السفر والعناء قبل مباراة القمة، وخوض مباراة الذهاب في دور الثمانية لدوري الأبطال».