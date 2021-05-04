شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للاعلان عن مهرجان الالكترونية بالعاصمة الإدارية. والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

.شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ظهر اليوم الثلاثاء المؤتمر الصحفي الخاص بالاعلان عن بطولة نادى النادى بالعاصمة الإدارية «+ The Club» للألعاب الإلكترونية الأكبر في الشرق الأوسط والتي ينظمها إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال الالعاب والرياضات الإلكترونية تحت إشراف الاتحاد المصري للألعاب والرياضات الإلكترونية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من ٤ مايو حتى ٧ أغسطس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال المؤتمر أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن اهتمام القيادة السياسية بالرياضة في الفترة الحالية غير مسبوق وكان له عوائد إيجابية كبيرة من خلال النتائج غير المسبوقة للرياضة المصرية

مشيراً أن نادى النادى «+ The CLUB» منشأة رياضية على أعلى مستوى تضاف إلى فخر المنشآت الرياضية في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واضاف وزير الشباب والرياضة أن بطولة «THE CLUB + بطولة جديدة ضمن البطولات والمشروعات التي ترعاها وزارة الشباب والرياضة في ظل جائحة كورونا تشجيعاً للتباعد والمحافظة على صحة الشباب المصري

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن البطولة تستهدف مشاركة ما يقرب من ١٠٠ الف مشترك من جميع الفئات العمرية لتكون البطولة الأكبر من حيث المشاركين بالمنطقة.

من جانبه وجه شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب والرياضات الإلكترونية الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعمه الداعم للاتحاد، والشباب المصري الموهوب في تلك الرياضية

يذكر أن البطولة تقام فعالياتها على مدار ٣ شهور حيث سيتم فتح باب الاشتراك المجاني للبطولة ٤ مايو ولمدة ١٥ يوم، وتقام البطولة بنظام التصفيات الأونلاين خلال الفترة من ٢٠ مايو إلى ٢٠ يوليو على أن تقام المباريات النهائية يومي ٦ و٧ أغسطس

تتضمن ألعاب البطولة لعبتي FIFA21، LEAGUE OF LEGENDS بإجمالي جوائز ٢ مليون جنية مقسمة بالتساوي بين اللعبتين

حضر المؤتمر اللواء محمد نور مساعد الوزير لتطوير المشروعات، شريف عبدالباقي رئيس الاتحاد المصري للألعاب والرياضات الإلكترونية، عمرو الشوربجي، اسلام سامي .