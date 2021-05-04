شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العودة إلى الكالتشو.. أبرز أرقام مورينيو في إيطاليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي روما الإيطالي عن التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو لتولي الإدارة الفنية للفريق الأول بداية من الموسم القادم خلفاً لمواطنه باولو فونسيكا.

مورينيو يعرف الأجواء الإيطالية جيداً حيث سبق له قيادة إنتر ميلان خلال موسمين وحقق العديد من الإنجازات التي نستعرضها في التقرير التالي:

الموسم الأول 2008-2009

تمكن المدرب البرتغالي في موسمه الأول من قيادة إنتر ميلان لتحقيق لقب الدوري بعد أن جمع 84 نقطة من 38 مباراة وبفارق 10 نقاط كاملة عن صاحب الوصافة نادي يوفنتوس، كما حصد لقب السوبر المحلي بعد هزيمة روما بركلات الترجيح.

وشهد الموسم عدة إخفاقات أثارت الشكوك حول إمكانية استمراره في مقعده، حيث ودع الإنتر بطولة دوي أبطال أوروبا مبكراً (دور ال16) على يد مانشستر يونايتد، كما فشل في المنافسة على لقب كأس إيطاليا بعد أن تلقى هزيمة مفاجئة من ساميدوريا في الدور مصف النهائي.

الموسم الثاني

كان حضوراً استثنائياً على مستوى الأداء والنتائج، فالفريق تمكن من تحقيق الثنائية المحلية (الدوري والكأس) بكل سهولة، كما توج إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة وذلك بعد غياب 45 عام.