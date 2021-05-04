شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد جديد .. جهاد جريشة يشكو سيد عبدالحفيظ رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

تقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت أمس في الجولة الـ 19 للدوري.

وأكد سيد عبد الحفيظ أن جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن اخطاءه في بعض المباريات، وهو التصريح الذي يشوبه العديد من علامات الاستفهام وقد يؤدي إلى أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام .

واستقرت لجنة الحكام على تقديم شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ بسبب تصريحاته والمطالبة بالتحقيق معه فيما بدر منه .

وسادت حالة كبيرة من الاستياء من قبل جهاد جريشة ضد تصريحات سيد عبدالحفيظ والتى وصفها بغير الحقيقة على الإطلاق .