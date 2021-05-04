شكرا لقرائتكم خبر عن البرتغالي صاحب الـ70 عام.. تعرف على مدرب سلة الأهلي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قرر مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، التعاقد مع البرتغالي ماريو بالما، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكره السلة (رجال) حتى نهاية الموسم الحالي، وسوف يصل القاهرة بصحبة مساعده فاسكو كورادو نهاية الأسبوع الحالي لاستلام عمله.

وجاء ذلك بعد موافقة إدارة الأهلي على قبول استقالة الكابتن أشرف توفيق، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة (رجال) وجهازه المعاون.

ويعتبر ماريو بالما أحد أعمدة كرة السلة في القارة السمراء، لما له من خبرات كبيرة في مجال التدريب.. ويستعرض «المصري اليوم» 10 معلوامت عن مدرب كرة السلة الجديد للمارد الأحمر.

1- ولد بالما في 27 يونيو 1950، بالبرتغال.

2- بدأ صاحب الـ70 عام مسيرته التدريبية منذ 40 عام وتولى العديد من الأندية والمنتخبات.

3- ظهر للمرة الأولى كمدرب ببطولة إفريقيا عام 1980 رفقة منتخب أنجولا، واحتل المركز السابع.

4- تولى تدريب فريق بنفيكا البرتغالي وقاده للعصر الذهبي، إذ فاز بخمسة ألقاب من الدوري البرتغالي وكأس البرتغال، وقاد الفريق للوصول إلى المجموعة النهائية لكأس أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ النادي موسم 1993/1994.

5- عاد ماريو لتدريب أنجولا مجددًا، وفاز بأربعة ألقاب لكأس إفريقيا عام 1999، 2001، 2003، 2005.

6- قاد منتخب أنجولا في أولمبياد سيدني عام 2000، وأثينا عام 2004.

7- انتقل بالما لتدريب نادي بريميرو دي أجوستو الأنجولي وفاز معهم بلقب الدوري 6 مرات، وكأس أنجولا 4 مرات، وبطولة السوبر 5 مرات، بالأضافة إلى تحقيق بطولة إفريقيا مرتين.

8- اتجه بالما إلى قارة اسيا ليقود المنتخب الأردني إلى الفوز ببرونزية كأس اسيا.

9- وتولى صائد البطولات تدريب المنتخب التونسي وفاز معهم بكأس إفريقيا عام 2017، وهو اللقب الثاني في تاريخ نسور قرطاج.

10- وأخيرًا، تأهل رفثقة المنتخب التونسي إلى كأس العالم في الصين عام 2019، لكنه لم يتمكن من التأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021، ولذلك تمت إقالته من المنتخب التونسي.