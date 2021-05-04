شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. مورينيو مديرًا فنيًا لفريق روما الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي روما الإيطالي عن تعيين جوزيه مورينيو مديراً فنياً للفريق الأول بداية من موسم 2021-2022.

وكان توتنهام أقال المدرب البرتغالي الشهير بسبب خلافات حول المشاركة في بطولة السوبر الأوروبي وتراجع الأداء والنتائج في بطولة الدوري الإنجليزي.

فيما أعلنت إدارة روما صباح اليوم الأربعاء، عن رحيل المدرب الحالي باولو فونسيكا بنهاية الموسم بعد غياب المنافسة على البطولات المحلية وضياع فرصة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت إدارة فريق ذئاب العاصمة قد دخلت في مفاوضات مع ساري، مدرب تشيلسي السابق، وأليجري، المدير الفني الأسبق ليوفنتوس، قبل أن تتجه للتعاقد مع جوزية مورينيو.

وكان صاحب الـ58 عاما قد ألمح إلى اقترابه من العودة إلى الأجواء الإيطالية بعد تصريح قال فيه «لو في أحد الأيام كان يجب أن أسافر لإيطاليا من أجل تدريب أحد الفرق المنافسة لهم، لن أفكر في ذلك الأمر مرتين».