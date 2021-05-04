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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توتنهام المستفيد الاكبر من توقيع مورينيو برفقة روما والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
كشفت شبكة بي بي سي البريطانية ان ادارة فريق توتنهام الانكليزي هي المستفيدة الاكبر من اعلان توقيع المدرب البرتغالي السابق للسبيرز، جوزيه مورينيو الملقب بالسبيشيل وان على كشوفات فريق روما الايطالي حيث سيشغل منصب المدير الفني للجيالوروسي حتى عام 2024.
وأكدت الشبكة ان توتنـهام سيقوم بـدفع 3 مليون فقط لجوزيه مورينـيو كمستحقات، فهناك بند يعفي ادارة الفريق اللندني من دفع مستحقات تبلغ 10 مليون في حال انتقل جوزيه الى نادٍ اخر في اي دوري اوروبي قبل بداية الموسم القادم.