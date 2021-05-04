توتنهام المستفيد الاكبر من توقيع مورينيو برفقة روما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

كشفت شبكة بي بي سي البريطانية ان ادارة فريق ​توتنهام​ الانكليزي هي المستفيدة الاكبر من اعلان توقيع المدرب البرتغالي السابق للسبيرز، ​جوزيه مورينيو​ الملقب بالسبيشيل وان على كشوفات فريق روما الايطالي حيث سيشغل منصب المدير الفني للجيالوروسي حتى عام 2024.



وأكدت الشبكة ان توتنـهام سيقوم بـدفع 3 مليون فقط لجوزيه مورينـيو كمستحقات، فهناك بند يعفي ادارة الفريق اللندني من دفع مستحقات تبلغ 10 مليون في حال انتقل جوزيه الى نادٍ اخر في اي دوري اوروبي قبل بداية الموسم القادم.