اتلتيكو مدريد يطلق استعداداته للقاء القمة امام برشلونة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

اطلق فريق أتلتيكو مدريد اليوم استعداداته للقاء القمة امام برشلونة على ملعب الكامب نو، وذلك دون ثنائي الفريق الذي يعاني من إصابات.



وغاب عن ​تدريبات​ الاتلتي خوسيه ماريا خيمينيز بسبب الآلام التي شعر بها نهاية مباراة فريقه أمام إلتشي، ورينان لودي الذي يعاني على الأرجح من إصابة عضلية.

ومن جهة اخرى، شارك كافة لاعبي الأتلتي في المران، بعد حصولهم على راحة يومي الأحد والإثنين بعد فوزهم على إلتشي بهدف نظيف، ليواصل الفريق تربعه على صدارة الدوري الإسباني بـ74 نقطة.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا كأساسيين في مباراة إلتشي، باستثناء توماس ليمار مرانا استشفائيا، بينما خاض بقية اللاعبين مرانا قويا، ومن بينهم كوكي وجواو فيلكس.