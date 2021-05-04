انتونيو: سنواصل السعي للتأهل إلى دوري الأبطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

لفت اللاعب مايكل أنتونيو إلى أن فريق وست هام لن يتخلى عن حلمه في التأهل إلى ​دوري أبطال أوروبا​ هذا الموسم.



وقال أنتونيو: "سيكون من غير المعقول التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. لقد كان موسمًا رائعًا ونحن نقاتل من أجل شيء ما الآن".

وأضاف: "الكل يريد اللعب في دوري الأبطال. لقد كنت هنا منذ بضع سنوات وكان هناك العديد من المواسم التي كنا نعاني فيها للبقاء في الدوري والآن لدينا فرصة، إنه حلم تحقق. سنواصل القتال، ونواصل الدفع".