اليوفي يدخل الصراع على غايا 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

كشفت تقارير صحف إيطالية، أن نادي يوفنتوس يسعى لضم الظهير الإسباني، خوسيه لويس غايا لاعب ​فالنسيا​ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ويستهدف اليوفي ضم ظهير أيسر جديد في الصيف المقبل، خاصة وأن الفريق خاض هذا الموسم بدون بديل لـ أليكس ساندرو البرازيلي.

وبحسب موقع " bianconerizone" الإيطالي، فان اليوفي يسعى للتعاقد مع خوسيه لويس غايا، في ظل تقديم الاسباني لمستوى متميز هذا الموسم رغم سوء نتائج فريقه.

ويواجه اليوفي منافسة مع برشلونة وأتلتيكو مدريد، لكن فالنسيا يفضل رحيل اللاعب خارج الدوري الإسباني، ويضع 25 مليون يورو لأي فريق يرغب بضمه.

وشارك غايا مع فالنسيا في 31 مباراة وسجل هدفًا وصنع 5 في جميع البطولات.