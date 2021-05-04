مورينيو يعلنها: شغف جماهير روما مثير للاعجاب 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

تحدث المدير الفني البرتغالي الجديد لفريق روما الايطالي، ​جوزيه مورينيو​ عقب اعلانه مدرباً لكتيبة الذئاب خلفاً لمواطنه ​فونسيكا​ الذي اقيل اليوم من منصبه، وذلك حتى عام 2024.



وقال مورينيو:" هذا الطموح وهذا الدافع هما نفسهما اللذين حفزاني دائمًا، ونريد معًا بناء طريق الفوز في السنوات القادمة، شغف جماهير روما مثير للاعجاب، حبهم للنادي جنوني".

واضاف مورينيو:" أقنعني الشغف المذهل لمشجعي روما بقبول الوظيفة ولا أطيق الانتظار لبدء الموسم المقبل،في الوقت نفسه أتمنى لباولو فونسيكا كل التوفيق وأطلب من وسائل الإعلام أن تفهم أنني سأدلي بتصريحات في الوقت المناسب فقط، داجي روما".

وتابع مورينيو:" اشكر عائلة فريدكين على اختياري لقيادة هذا النادي العظيم، ولجعلي جزءًا من رؤيتهم، بعد التحدث مع المالكين ومع تياغو بينتو، فهمت على الفور مدى ارتفاع طموح هذا النادي.