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بطولة مدريد للتنس: دافيدوفيتش يواجه ميدفيديف في الدور الثاني

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

تأهل الإسباني اليخاندرو ​دافيدوفيتش​ إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للأساتذة ذات الألف نقطة بعد فوزه على الفرنسي بيير هربر.

ففي ​الدور الاول​ للبطولة، فاز دافيدوفيتش على ​هيربر​ بمجموعات 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

وسيلتقي دافيدوفيتش (21 عاما) والمصنف 49 عالميا، في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف.

وفي مباريات أخرى من الدور الأول، تغلب النروجي كاسبر رود على الكندي فليكس أوغر ألياسيم بنتيجة 2-0 وبواقع 6-1 و6-4.

كما فاز الياباني كي نيشيكوري على الروسي كارين خاشانوف بنتائج 6-7 و6-8 و6-2.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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