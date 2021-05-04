بطولة مدريد للتنس: دافيدوفيتش يواجه ميدفيديف في الدور الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

تأهل الإسباني اليخاندرو ​دافيدوفيتش​ إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للأساتذة ذات الألف نقطة بعد فوزه على الفرنسي بيير هربر.



ففي ​الدور الاول​ للبطولة، فاز دافيدوفيتش على ​هيربر​ بمجموعات 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).

وسيلتقي دافيدوفيتش (21 عاما) والمصنف 49 عالميا، في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف.

وفي مباريات أخرى من الدور الأول، تغلب النروجي كاسبر رود على الكندي فليكس أوغر ألياسيم بنتيجة 2-0 وبواقع 6-1 و6-4.

كما فاز الياباني كي نيشيكوري على الروسي كارين خاشانوف بنتائج 6-7 و6-8 و6-2.