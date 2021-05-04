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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بطولة مدريد للتنس: دافيدوفيتش يواجه ميدفيديف في الدور الثاني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
تأهل الإسباني اليخاندرو دافيدوفيتش إلى ثاني أدوار بطولة مدريد للأساتذة ذات الألف نقطة بعد فوزه على الفرنسي بيير هربر.
ففي الدور الاول للبطولة، فاز دافيدوفيتش على هيربر بمجموعات 6-7 (5-7) و7-6 (7-4) و7-6 (7-4).
وسيلتقي دافيدوفيتش (21 عاما) والمصنف 49 عالميا، في الدور المقبل مع الروسي دانييل ميدفيديف.
وفي مباريات أخرى من الدور الأول، تغلب النروجي كاسبر رود على الكندي فليكس أوغر ألياسيم بنتيجة 2-0 وبواقع 6-1 و6-4.
كما فاز الياباني كي نيشيكوري على الروسي كارين خاشانوف بنتائج 6-7 و6-8 و6-2.