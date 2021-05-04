داير: الانتقادات بحقي ليست عادلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعرب مدافع ​توتنهام​ إريك داير عن اعتقاده بأن الحديث عن أدائه "غير عادل".



وقال داير: "لدي مشاعر مختلطة تجاه هذا الأمر. أحيانا أشعر أن هذا غير عادل بعض الشيء. في بعض الأحيان أرتكب خطأ لكن يتم تعظيمه. لقد شعرت بذلك في بعض الأحيان".

وأضاف: "بصفتك مدافع، سترتكب الأخطاء دائمًا والأهم هو كيفية تفاعلك معها. أعتقد أن المشجعين رأوا ما يمكنني فعله، خاصة في بداية الموسم. أعتقد أني حظيت بفترة ستة أشهر جيدة جدًا ثم تراجع مستواي في بعض المباريات".