اخبار الرياضه

داير: الانتقادات بحقي ليست عادلة

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر داير: الانتقادات بحقي ليست عادلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

أعرب مدافع ​توتنهام​ إريك داير عن اعتقاده بأن الحديث عن أدائه "غير عادل".

وقال داير: "لدي مشاعر مختلطة تجاه هذا الأمر. أحيانا أشعر أن هذا غير عادل بعض الشيء. في بعض الأحيان أرتكب خطأ لكن يتم تعظيمه. لقد شعرت بذلك في بعض الأحيان".

وأضاف: "بصفتك مدافع، سترتكب الأخطاء دائمًا والأهم هو كيفية تفاعلك معها. أعتقد أن المشجعين رأوا ما يمكنني فعله، خاصة في بداية الموسم. أعتقد أني حظيت بفترة ستة أشهر جيدة جدًا ثم تراجع مستواي في بعض المباريات".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا