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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مورينيو يقود كتيبة الذئاب حتى عام 2024 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021
نشرت صفحة فريق روما الايطالي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بياناً رسمياً اكدت فيه تولي المدير الفني المشاكس، البرتغالي جوزيه مورينيو مهمة تدريب كتيبة الذئاب في الموسم القادم، وذلك بعد ساعات من اقالة المدرب الشاب باولو فونسيكا من موقعه بعد نتائج روما المترنحة في الفترة الاخيرة.
وكان مورينيو الملقب بالسبيشيل وان قد اقيل من منصبه كمدير فني لفريق توتنهام الانكليزي في الفترة السابقة، وسيوقع مورينيو عقداً مع الجيالوروسي يمتد حتى موسم 2024، دون الافصاح عن الراتب.