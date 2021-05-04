مورينيو يقود كتيبة الذئاب حتى عام 2024

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 4 مايو 2021

نشرت صفحة فريق روما الايطالي الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي " تويتر " بياناً رسمياً اكدت فيه تولي المدير الفني المشاكس، البرتغالي جوزيه ​مورينيو​ مهمة تدريب كتيبة الذئاب في الموسم القادم، وذلك بعد ساعات من اقالة المدرب الشاب باولو ​فونسيكا​ من موقعه بعد نتائج روما المترنحة في الفترة الاخيرة.



وكان مورينيو الملقب بالسبيشيل وان قد اقيل من منصبه كمدير فني لفريق ​توتنهام​ الانكليزي في الفترة السابقة، وسيوقع مورينيو عقداً مع الجيالوروسي يمتد حتى موسم 2024، دون الافصاح عن الراتب.