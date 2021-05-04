شكرا لقرائتكم خبر عن مفتون نادال يلعب أمامه اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

حجز الواعد الإسباني كارلوس الكاراز محطم رقم أيقونته رافائيل نادال كأصغر لاعب على الإطلاق يفوز في مباراة ببطولة مدريد المفتوحة للتنس موعداً مع النجم الإسباني اليوم الأربعاء.

وفاز الكاراز على أدريان مانارينو بنتيجة 6-4 و6- صفر في البطولة وضرب موعداً مع نادال الذي فاز بأول لقب في البطولة عندما كان الكاراز بعمر سنتين، وتمرن الواعد مع نادال في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام وأثنى عليه الإسباني الباحث عن لقبه السادس في بطولة مدينته، وقال: «كارلوس لاعب مذهل ويقدم مستوى رائعاً من التنس، سيكون واحداً من كبار اللعبة في العالم قريباً».

وستكون مباراة اليوم ثاني مباراة يواجه فيها الكاراز لاعباً ضمن المصنفين الـ10 الأوائل بعدما خسر أمام زفيريف في مكسيكو في مارس الماضي، وعلق خوان كارلوس فيريرو مدرب الكاراز: «في إسبانيا يتحدثون عنه ويقولون إنه رافا الجديد، ليس من السهل سماع هذه المقارنة وهو لا يعلق عليها ونحاول بصعوبة حمايته كي يركز على الأداء».