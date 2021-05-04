شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام بطولة الفرجان التاسعة لكرة القدم برأس الخيمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت «بطولة الفرجان الرمضانية التاسعة لكرة القدم 2021» التي نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الإجتماعية بملعب الجمعية بفوز فريق «بريلنت سبورت» بالبطولة.

وأكد خلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس ومدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حرص الجمعية على إتاحة الفرصة لكل الجنسيات والجاليات الموجودة في الدولة للمشاركة في نشاط رياضي مميز خلال شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الراهنة، التي يعيشها العالم بإطلاق بطولة الفرجان الرمضانية التاسعة بمشاركة 16 فريقاً من إمارات الدولة كافة بنظام دور المجموعات.

وأشار سالم حسن النعيمي مدير عام البطولة أن إدارة الجمعية طبقت خلال البطولة أعلى معايير الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين بتنظيم البطولة من دون جمهور وإلزامية وجود مسحة سلبية سارية المفعول للمشاركين كافة.