لوكاكو يعذب زلاتان بتغريدة

أشعل البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الشجار مجدداً مع غريمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم إي سي ميلان بعد حصد الإنتر لقب الإسكوديتو بفارق 13 نقطة عن ميلان، وكتب تغريدة: «الرب الوحيد توج ملكاً، احن الآن لملك ميلانو».. في إشارة لادعاء النجم السويدي أنه ملك مدينة ميلانو، ووصف لوكاكو الذي تشاجر مع زلاتان في الديربي الموسم بأنه «الأفضل في مسيرتي» بعد تسجيله 21 هدفاً في 33 مباراة وقيادة فريق المدرب كونتي لأول لقب منذ 11 عاماً وأول لقب للبلجيكي منذ 2010 عندما ساعد أندرلخت على الفوز بلقب بلجيكا.