شكرا لقرائتكم خبر عن روما الإيطالي ينفصل عن مدربه فونسيكا بالتراضي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - رويترز

أكد نادي روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم الثلاثاء، أنه انفصل عن مدربه باولو فونسيكا بالتراضي، ومن ثم فإن المدرب البرتغالي سيرحل في نهاية الموسم الحالي.

ويأتي الإعلان قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب قبل نهائي الدوري الأوروبي بعد هزيمة الفريق 6-2 ذهاباً، وسيقود فونسيكا الفريق الإيطالي خلال هذه المباراة.

وقال تياجو بينتو مدير عام روما: "رغم أن النتائج على أرض الملعب لم تكن جيدة، فإننا نعرف أنه ترك الكثير من العناصر الإيجابية التي سنستفيد منها خلال عملية التطوير".

وأضاف بينتو أن من ضمنها "تشجيعه للكثير من اللاعبين الشبان أصحاب المواهب وتحسين مستواهم، وتقدمنا في الدوري الأوروبي هذا الموسم. نحن نضع خطة للنجاح في روما، وقد لعب باولو دوراً مهماً في ذلك".

وقاد فونسيكا روما للحصول على المركز الخامس في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، لكن مسيرة الفريق تعثرت هذا الموسم.

وحقق روما فوزاً وحيداً في أخر ثماني مباريات لعبها في الدوري، وتراجع عقب ذلك إلى المركز السابع حالياً، وقال فونسيكا إنه بذل خلال العامين الماضيين كل جهد مستطاع من أجل النادي والعاصمة الإيطالية.

وأضاف: "أود تقديم الشكر إلى جمهور روما واللاعبين وكل من ساعدنا خلال هذه الرحلة. لا يزال أمامنا بعض المباريات الهامة التي نسعى للفوز بها هذا الموسم".

وقالت تقارير في إيطاليا إن ماوريسيو ساري مدرب نابولي وتشيلسي ويوفنتوس السابق هو أبرز المرشحين لخلافة فونسيكا في تدريب روما.