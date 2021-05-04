شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة لطارق حامد وساسي بسبب ثنائى سموحة قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك علي منح تكليفات خاصة للثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي لاعبا الوسط بالفريق ، في مباراة سموحة المقرر لها بعد غد في الجولة الـ 20 للدورى.

وأكد كارتيرون لمعاونيه ان مصطفي فتحي واحمد حمدي عبد القادر هما أخطر لاعبي سموحة ولابد من فرض رقابة لصيقة عليهما بداية من وسط الملعب، وستكون هي مهمة الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي.

وشدد كارتيرون علي معاونيه خلال اجتماع ودي أمس في منزله بضرورة اغلاق اهم مفاتيح لعب سموحة خاصة ان الثنائي فتحي وعبد القادر هما أهم مفاتيح لعب احمد سامي المدير الفني لفريق سموحة هذا الموسم.

في نفس السياق قام كارتيرون بعرض مباراتي سموحة امام الأهلي والاتحاد السكندري علي جهازه المعاون ودراسة اهم نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، وشدد كارتيرون علي معاونيه بضرورة توفير مباراتي سموحة مع الأهلي والاتحاد السكندري خاصة ان الفريق السكندري حقق الفوز علي الأهلي في المباراة الاولي وتعادل مع الاتحاد السكندري في المباراة الثانية.

وطلب كارتيرون من معاونيه تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق السكندري، ومفاتيح لعب سموحة منعا لخسارة الزمالك أي نقاط أخرى امام سموحة، في ظل النتائج المتذبذبة التي يقدمها الزمالك في المباريات الأخيرة بالدورى.

ويخضع محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الزمالك لبرنامج تأهيل مكثف يبدأ اليوم عقب تماثله للشفاء من اصابته بفيروس كورونا وظهور نتيجة المسحة التي خضع لها وكانت سلبية.

يخضع عبد الشافي لبرنامج مكثف تحت اشراف فيرناندو مدرب الاحمال واحمد عصمت مساعد مدرب الاحمال علي ان يحسم المدير الفني مصير مشاركته في مباراة سموحة المقرر لها بعد غد من عدمها، وفقا للاختبار الفني الذي سيخضع له اللاعب في تدريب الغد قبل الإعلان عن قائمة المباراة.

ومن المنتظر ان ينضم محمد عبد الشافي لقائمة المباراة ولكن ستكون مشاركته أساسيا أمر صعب في ظل عدم وجود وقت كافي لتأهيله رغم محاولات الجهاز الفني ومعاونيه، حيث سيشارك اليوم محمد عبد الشافي في المران الجماعي لأول مرة منذ ما يقرب من أسبوع.

ويرغب كارتيرون في ضم عبد الشافي ليكون بديلا لاحمد فتوح في ظل عدم جاهزية عبد الله جمعة العائد من الإصابة مؤخرا وعدم اكتمال شفاءه بنسبة 100 %.