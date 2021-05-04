شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن.. يارا الشاعر لاعبة السلة تقدم طريقة عمل المكرونة بالجمبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

يارا الشاعر لاعبة كرة السلة فى نادى الزهور تقدم طريقة عمل المكرونة بالجمبرى فى الوصفة التالية:

المقادير

نصف كيلو جمبري

م ك ملح

توابل ( فلفل اسمر - بابريكا - توم بودر )

ربع كوب زيت

٣ مكعبات زبدة

٢ م ك شبت

بصلة مفرومة

م ك توم مفروم

كوب من ماء سلق المكرونة

م ص ملح

م ص فلفل اسمر

٢ كوب كريمة او اكثر

م ك دقيق

كوب جبنة بارميزان

450 جم مكرونة

طريقة التحضير

- نتبل الجمبري بالتوابل ( ملح وفلفل وبابريكا وتوم بودر )

- نضع زيت فى مقلاية أو حلة ونضيف الجمبري ونقلب حوال خمس دقايق حتي ينضج ثم نضيف اليه الشبت ونقلب وبعدها نشيل الجمبري من المقلاية حتي نهاية الصوص

- الصوص الابيض :

- فنفس المقلاية بدون غسيل نضيف الزبدة والبصل اول ميدبل نزود التوم وتقلبتين ونضيف كوب من ماء سلق المكرونة

- نضيف الدقيق للكريمة اولاً ثم اضافتها بعد ماء سلق المكرونة

- ثم نضيف الجبنة البارميزان

- نقلب المكونات ثم نضيف المكرونة والجمبري مع الصوص

- ازا احتاجنا الصوص اخف ممكن زيادة كريمة او لبن

- نغرف في طبق للتقديم ثم اضافة جبنة بارميزان عالوجه