شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الزمالك عن ركلات الجزاء: محدش جاملنا فيها ونطالب بحكام أجانب للقمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة لتنفيذية لنادي الزمالك، أن ركلات الجزاء التي حصل عليها الفريق في الدوري لم تكن فيها أي مجاملة، وقال عبد الله في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: كأب دورك هو حماية أبناءك، ونتفق أو نختلف الحكم بشر ومهمته يحدث بها أخطاء بشرية، والجماهير لا تتقبل أخطاء الحكام المصريين، وجهاد جريشة تعمد الخطأ في مباراة بيراميدز وأنهى المباراة قبل استكمال الوقت الضائع.

أضاف: يجب أن يكون هناك حكم أجنبي للقمة لأن الجماهير تتقبل قرارات الخواجات، ولا أعترض على الحكم بشخصه ولكني خائف عليه، البعض يقول الزمالك أخذ 5 قرارات بالفار ماهو محدش جاملنا فيهم، الزمالك أكثر نادي يتعرض لظلم تحكيمي في جميع الألعاب ونحن في النهاية جماهير ونحزن عندما يتعرض الزمالك للظلم.

واصل: نعمل بشكل مستمر لنوفر رواتب العاملين بالنادي قبل رمضان، نتحمل عبء مادي كبير، ونتعرض للهجوم من داخل النادي بأشخاص لهم مصالح، ونتعرض للتعدي بالألفاظ، ولجأت للقضاء بسبب هذا، ونعمل أكثر من 18 ساعة في اليوم، ولا يوجد لعبة في النادي كان عندها مباراة ولم نوفر لها احتياجاتها،

واختتم: وفرنا 160 مليون من إعلانات في شهرين، ودفعنا 60% من مستحقات الألعاب الأخرى، وكل يوم تخرج شائعات عن رحيل اللجنة ،هل حد قال أننا متمسكين، نحن نتحمل فقط من أجل النادي لأخر ثانية.