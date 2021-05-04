شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي: لن نقبل بخصم 3 نقاط وكل الحلول مطروحة قانونياً وودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي للإسماعيلي، عن أخر كواليس أزمة خصم 3 نقاط من الدراويش بسبب أزمته مع نادي النجوم، وقال وحيد في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: الاسماعيلي مقبل على مباريات كؤوس في الدوري لا بديل فيها عن الثلاث نقاط، وبالنسبة لخصم الثلاث نقاط لن نخالف أي لائحة وفي النهاية يجب أن يكون هناك تواصل بين الاسماعيلي والنجوم لإنهاء الأزمة، وهناك اجتماع قريب جداً مع مسئولي النجوم لإنهاء الموضوع من أساسه، وهذا الموضوع سيحل بعيداً عن الإعلام وبعيداً عن التفسيرات لعدم الدخول في متاهات الفريق والجماهير في غنا عنها.

أضاف: الاسماعيلي لن يسمح بخصم النقاط والآن نسعى للوصول إلى اتفاق مع النجوم، ثقافة الفوز عادت مرة أخرى للفريق وهذا ما كنا نبحث عنه، وكل الشكر والتقدير لإيهاب جلال نثق فيه ونتمنى كل المباريات المقبلة أن تكون انتصارات.

واصل: هناك طرق كثيرة للتقاضي، ونثق للاتحاد المصري والدولي، ولكن الحل الأساسي هو التوافق وهذا ما يتم الآن، ولا أريد أن أضرب أمثلة لأندية تعرضت لنفس الموقف ولم تتعرض لخصم نقاط، الاسماعيلي يسير في كل الطرق القانونية.

أكمل: الكثير من الأمور قيلت خلقت رعب لجماهير الاسماعيلي ولكن يجب أن يكون هناك توافق للخروج من الموقف الذي نتواجد به حالياً وإدارة النادي لن تترك الأمر على هذا الشكل وستحله من جذوره.

واختتم: الاتفاق مع إيهاب جلال كان إنهاء الموسم في المركز الرابع أو الخامس مع الثقة الكبيرة في بطولة كأس مصر، وطموح الجماهير واد بعد أخر مباراتين ولكننا نسير خطوة بخطوة، والأهم الخروج من الموقف الحالي.