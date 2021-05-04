شكرا لقرائتكم خبر عن فكري صالح يكشف كواليس اكتشاف عصام الحضري في دمياط قبل محطة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فكري صالح مدرب حراس مرمى المنتخب الأوليمبي سابقاً، كواليس اكتشاف موهبة عصام الحضري حارس مرمى الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، قبل أن يلتحق بالنادي الأهلي، وقال صالح في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": تربطني قصة طويلة بعصام الحضري في بداية مشواره في 95 بناء على توصية من مصطفى يونس الذى كان يتولى مسئولية دمياط حينذاك وطلب مني أن أرى اللاعب لضمه للمنتخب الأوليمبي، وبالفعل شاهدته، وبالفعل انضم للمنتخب وكان ترتيبه العاشر بين الحراس، وبعد منافسة كبيرة مع أسماء كثيرة لعب المباراة الأولى أمام نيجيريا.

أضاف: علاقتي بالحضري بداية مشواره ونهاية مشواره عندما انضم إلى وادي دجلة على أمل اللعب للمنتخب، رغم صعوبة الموقف بسبب تجهيز جيل جديد للمنتخب، وبعد موسم ونصف كان الحضري يتدرب 3 مرات يومياً، حتى أنه ترك منزل العائلة واتخذ شقة قريبة من النادي ليواصل تدريباته.

ومن جانبه كشف الأسطورة عصام الحضري، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى سيراميكا، عن طموحه في الفترة المقبلة، مؤكدا أن هدفه يتمثل في تولى مهمة تدريب حراس المنتخب الوطنى، خصوصا أن هذه الخطوة حلم يتمناه أن يتحقق.

وقال الحضري في تصريحات لـ"الخليج 365"إن عامر عامر حارس سيراميكا يقدم مستويات رائعة منذ بداية الموسم، ويذود عن مرمى الفريق ببسالة، ويعتبر من أهم حراس الدوري المصري وأحد أفضل حراس المرمى في الكرة المصرية على الإطلاق في الفترة الحالية.

وأكد السد العالى أن فريق سيراميكا يمتلك مجموعة رائعة من الحراس الشباب يتم التعامل معهم وتجهيزهم للمرحلة المقبلة، من خلال خوض المباريات الودية للوقوف على مستواهم ومنحهم التعليمات وتتنبيههم من الوقوع في الأخطاء.

وأوضح السد العالى أن حراس مرمى سيراميكا لديهم إصرار على تنفيذ التعليمات بكل دقة خلال التدريبات حتى يصلوا إلى أعلى فورمة، بجانب التزامهم بالجانب البدنى، لافتا إلى أن الفريق يضم ثلاثة حُراس جميعهم قادرون على الدفاع عن عرين سيراميكا.

وأشاد الحضري بمستوى الحُراس الثلاثة، قائلاً: لديهم إمكانيات فنية جيدة ونحرص على تجهيزهم للمباريات بالشكل المناسب؛ تحقيقا لمصلحة الفريق في المرحلة الحالية، موجها رسالة إلى الجماهير قائلا: "انتظروا عامر عامر حارس مصر الأول".