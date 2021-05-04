شكرا لقرائتكم خبر عن حضور 16 ناديا اجتماع الجبلاية لمناقشة تطورات الدورى ..وغياب القطبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص 16 ناديا من أندية الدورى الممتاز على حضور اجتماع اتحاد الكرة المنعقد حاليا بمقر الجبلاية لمناقشة العديد من الأمور المهمة على صعيد المسابقة فيما لم يحضر الإجتماع ناديي الأهلى و الزمالك " .

ومن المقرر أن يشهد الإجتماع مناقشة ضغط المباريات وخوض مباريات للدورى وكأس مصر بدون اللاعبين الأولمبيين فى شهر يوليو المقبل فى فترة توقف المنتخب الأولمبي للمشاركة فى أولمبياد طوكيو 2021.

كما يتطرق الاجتماع لموقف بطولة الدوري فى الموسم المقبل، والذى يشهد ضغط مباريات كبير للمنتخب الأول والذى يشارك فى بطولة كأس العالم نهاية نوفمبر، ثم توقف آخر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية فى يناير 2022 بالكاميرون ، إلى جانب ارتباطات الأندية بمباريات دوري أبطال أفريقيا في الموسم الجديد.

ووافق الاتحاد المصرى لكرة القدم على طلب النادي الأهلي بتأجيل مباراتيه أمام وادى دجلة وسيراميكا بالجولتين 22، 23 لمسابقة الدوري الممتاز، والمحدد لهما 18 و25 مايو الجارى على الترتيب، على أن يلعبهما خلال فترة توقف المسابقة لتجمع المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في الأولمبياد.

وأحال الاتحاد المصري لكرة القدم طلب الأهلي إلى إدارة المسابقات بالاتحاد لدراسة المواعيد المناسبة الجديدة للمباراتين واستيفاء الموافقات اللازمة، وفق القواعد التي أعلنها اتحاد كرة القدم.