شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أزمة سيد عبد الحفيظ وجهاد جريشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت أزمة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، والحكم الدولي جهاد جريشة، تتصدر المشهد الكروي في الساعات الأخيرة، بعد التصريحات المثيرة التي أطلقها مدير الكرة بالقلعة الحمراء ضد الحكم الدولي، عقب مباراة الأهلي وغزل المحلة التي انتهت بفوز زعيم الفلاحين بهدف نظيف.

كيف بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة مع خروج سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات غاضبة عقب خسارة فريقه أمام غزل المحلة، ضد التحكيم المصري بشكل عام، متطرقاً إلى جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ماذا قال سيد عبد الحفيظ عن جريشة؟

انتقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جهاد جريشة ، بسبب الخطأ الذي ارتكبه في احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه ـ ، وقال في تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلي، كل ما يغلط يكلمني يعتذر لي، إزاي يكون حكم كاس عالم، و7 كاس أمم، ويحسب كورة امبارح دي ضربة جزاء؟".

بماذا رد جهاد جريشة؟

علق الحكم الدولي جهاد جريشة، على تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، بعد الانتقادات التي وجهها له الأخير، وأكد جريشة، في تصريحات خاصة، أنه لم يتواصل مع سيد عبد الحفيظ في أي وقتٍ سابق، أو يقدم له اعتذار عن أي أخطاء ارتكبها في حق الأهلي"، وطالب جريشة مسئولي اتحاد الكرة بالرد على التصريحات، التي أطلقها سيد عبد الحفيظ، من أجل اتخاذ موقف معه بعد التصريحات التي أطلقها.

ما هو موقف اتحاد الكرة؟

تعقد لجنة الحكام باتحاد الكرة اجتماعا، اليوم، لمناقشة أزمة تصريحات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى ضد الحكم الدولى جهاد جريشة أمس الاثنين، والتى قال فيها "همسح رقم جهاد جريشة من عندى كل ماتش يكلمنى يعتذر على أخطائه فى مباريات الأهلى واحتسب ركلة جزاء للزمالك أمام بيراميدز غير صحيحة بالمرة".

وكشف مصدر باتحاد الكرة أن لجنة الحكام ستطلب من أحمد مجاهد رئيس اللجنة التى تدير الجبلاية استدعاء سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى والتحقيق معه فى تصريحاته ضد جريشة وتطلب منه دليل على هذه التصريحات، وحال التأكد منها ستتم معاقبة الحكم أما حال عدم وجود دليل ستتم معاقبة مدير الكرة وإحالته للجنة الانضباط.