شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. الزمالك يٌسقط سموحة بثنائية قاتلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور المقبل، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدفا اليوم هما هدف باسم مرسى لاعب الزمالك السابق فى شباك نادى سموحة فى إطار منافسات بطولة الدورى الممتاز عام 2014 /2015.

تقابل الزمالك تحت قيادة جيمى باتشيكو مع سموحة فى الأسبوع السادس، بعدما تعادل فى آخر ثلاث مباريات بالدورى الممتاز، ليواجه الفريق السكندرى باستاد الدفاع الجوى فى الجولة السادسة للدورى.

وتفنن لاعبو الزمالك فى إهدار الفرص السهلة أمام حارس سموحة على مدار الـ90 دقيقة، وظن الجميع أن المباراة فى طريقها إلى التعادل السلبى، إلا أن الزمالك واصل ضغطه فى الدقائق الأخيرة لإحراز هدف التقدم ويحتسب محمد الحنفى 5 دقائق وقت بدل ضائع، وتشهد الدقيقة الأولى احتساب ركلة حرة مباشرة للزمالك على حدود منطقة جزاء سموحة يحولها أحمد عيد داخل منطقة الجزاء لكنها ترتد من مدافعى سموحة.

وتشهد الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، إحراز باسم مرسى هدفا قاتلا للزمالك برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء.

وفى الدقيقة الخامسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع، يحرز مؤمن زكريا الهدف الثانى للزمالك، وسط فرحة عارمة للاعبى الأبيض، ويطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية معلناً فوز الزمالك بهدفين نظيفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 9 محتلاً المركز السادس بالترتيب العام للدورى، بينما تجمد رصيد سموحة عند النقطة 7 فى المركز التاسع.