شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة هانى عادل مدافع غزل المحلة بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أثبت الأشعة التى خضع لها هانى عادل مدافع فريق غزل المحلة ، عن تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى اثناء المشاركة فى مباراة فريقه أمس أمام الأهلى فى بطولة الدورى الممتاز .

وغادر هانى عادل المباراة عقب الالتحام مع محمد هانى لاعب فريق الأهلى و مشاركة يحيى حامد بديلا له فى تشكيلة فريق غزل المحلة .

كان غزل المحلة قد فاز على الاهلى بهدف نظيف أحرزه أشرف سيد في الشوط الأول في مباراة ظهر فيها زعيم الفلاحين بمستوي جيد ونجح في حصد النقاط الثلاثة .

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة، إيقاف سيد شعبان حكم الفيديو في لقاء الأهلي والمحلة أمس بالدوري، لمدة شهر، بعد أخطاؤه في مباراة الأمس.

واوضح مسئولو لجنة الحكام إنه سيتم استبعاد سيد شعبان من إدارة مباريات الدوري الممتاز خلال المرحلة المقبلة خاصة وأنه كان يجب عليه أن يستدعي معروف في أكثر من كرة منها لعبة محمد هاني في الشوط الأول وضرب وليد سليمان للاعب المحلة بدون كرة.