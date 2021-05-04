شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي لتدعيم الجبهة اليمني للزمالك فى الصيف .. اعرف الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من ظهير أيمن في دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم في الموسم الجديد، بعد تحديد مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتصدر الثلاثي رجب بكار لاعب سيراميكا وعمر جابر لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب المصري، قائمة المرشحين لتدعيم الفريق الأبيض بالموسم المقبل، بعدما بدأ مسئولو الزمالك التنقيب عن ظهير أيمن جديد فى أندية الدوري الممتاز.

ويسعي مسئولو الزمالك لتجهيز ملف كامل عن أبرز لاعبى مركز الظهير الأيمن فى الدوري الممتاز، لتقديمة للجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واختيار أفضل العناصر المتاحة، وفقا للقائمة النهائية المنتظر الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة نادى الزمالك وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.