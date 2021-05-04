اخبار الرياضه

صراع ثلاثي لتدعيم الجبهة اليمني للزمالك فى الصيف .. اعرف الأسماء

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي لتدعيم الجبهة اليمني للزمالك فى الصيف .. اعرف الأسماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من ظهير أيمن في دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم في الموسم الجديد، بعد تحديد مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وتصدر الثلاثي رجب بكار لاعب سيراميكا وعمر جابر لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب المصري، قائمة المرشحين لتدعيم الفريق الأبيض بالموسم المقبل، بعدما بدأ مسئولو الزمالك التنقيب عن ظهير أيمن جديد فى أندية الدوري الممتاز.

ويسعي مسئولو الزمالك لتجهيز ملف كامل عن أبرز لاعبى مركز الظهير الأيمن فى الدوري الممتاز، لتقديمة للجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واختيار أفضل العناصر المتاحة، وفقا للقائمة النهائية المنتظر الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من إدارة نادى الزمالك وجود منسق بينه وبين مجلس الإدارة لنقل متطلباته الخاصة بتجهيزات الموسم الجديد من ناحية الصفقات المنتظر التعاقد معها وكذلك اللاعبين المنتظر رحيلهم.

وبدأ المدرب الفرنسي في رسم ملامح احتياجاته في بعض المراكز في الموسم الجديد وتحديد المراكز التي تحتاج لدعم فني وكذلك تحديد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي سواء من المحليين أو الأجانب.

ويسعى كارتيرون لوجود منسق يكون دوره نقل طلباته لمجلس الإدارة وتوصيل وجهات نظره الخاصة بالأمور الفنية والإدارية.

 

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا