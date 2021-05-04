شكرا لقرائتكم خبر عن صراع ثلاثي لتدعيم الجبهة اليمني للزمالك فى الصيف .. اعرف الأسماء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - دخل أكثر من ظهير أيمن في دائرة اهتمام نادي الزمالك للتعاقد مع أحدهم في الموسم الجديد، بعد تحديد مركز الظهير الأيمن ضمن أولويات الصفقات الجديدة، المنتظر التعاقد معها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وتصدر الثلاثي رجب بكار لاعب سيراميكا وعمر جابر لاعب بيراميدز وكريم العراقي لاعب المصري، قائمة المرشحين لتدعيم الفريق الأبيض بالموسم المقبل، بعدما بدأ مسئولو الزمالك التنقيب عن ظهير أيمن جديد فى أندية الدوري الممتاز.
ويسعي مسئولو الزمالك لتجهيز ملف كامل عن أبرز لاعبى مركز الظهير الأيمن فى الدوري الممتاز، لتقديمة للجهاز الفني بقيادة كارتيرون، واختيار أفضل العناصر المتاحة، وفقا للقائمة النهائية المنتظر الاتفاق عليها خلال الأيام المقبلة.
وبدأ المدرب الفرنسي في رسم ملامح احتياجاته في بعض المراكز في الموسم الجديد وتحديد المراكز التي تحتاج لدعم فني وكذلك تحديد اللاعبين الراحلين في الميركاتو الصيفي سواء من المحليين أو الأجانب.
ويسعى كارتيرون لوجود منسق يكون دوره نقل طلباته لمجلس الإدارة وتوصيل وجهات نظره الخاصة بالأمور الفنية والإدارية.