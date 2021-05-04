شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لماذا تؤجل مباريات الأهلي فقط هو لاعيبته بتُجهد ولاعيبتنا لا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية لنادي الزمالك، أن هناك تربص بالقلعة البيضاء في قرارات اتحاد الكرة، وقال في تصريحات لبرنامج "وان تو" مع الإعلامي سيف زاهر: هناك جهات تحاول اختلاق أزمات لنادي الزمالك، لكننا ليس لدينا أزمة، الزمالك قلعة رياضية كبيرة ومن أهم روافد المنتخبات الوطنية، ودورنا الحفاظ على هذه القلعة، والدفاع عن حقوقها، الإدارة حكمة وفعل وليست رد فعل، وبنشتغل بالفعل.

أضاف: واضح أن المسئولين عن كرة القدم يجهلون موقع نادي الزمالك على خريطة الرياضة، ونوضح لهم، لا نحب أن نعيش دور المظلوم، أنا زملكاوي أنا قوي وبكسب بعرقي، واعتدت احترام الخصم وكسب البطولة بالعرق في الملعب ولكن تعلمت أيضاً أن الكرة تحكمها اللوائح.

واصل: لاعيبه من أندية منافسة توقع عليها عقوبات وتنزل بالعقوبة فجأة، وتؤجل المباريات لفريق معين بسبب الضغط، وهذا ضد الفير بلاي، يجب أن تحصل كل الأندية على نفس الفرصة، هو لاعيبته بٌتجهد ولاعيبتي لا تجهد.

استكمل: مباراة المقاولون أنا ضحكت عندما قال لي المتحدث الإعلامي إبراهيم نور الدين كل صافرة ستكون طويلة ليظهر في الكاميرا، وفي مباراة بيراميدز، الوقت الضائع جزء أصيل من تطبيق اللوائح وانت اعترضت المباراة لم تكتمل ولذلك نحن متمسكين بإعادتها.

وعن عقوبة إيقاف إمام عاشور قال عضو اللجنة التنفيذية: نطالب أيضاً بإعادة النظر في عقوبة إمام عاشور هو ضرب حد بالنار، مع عدم تعاطفي مع تصرف اللاعب، لا يوجد تناسب للعقاب مع الفعل، وقدمنا التظلم في مواعيده القانونية ولكن الاتحاد ليس لديه نظام، اتحاد الكرة يختلق أزمات مع الزمالك ونرفضها.

أضاف: كل ما يحدث من اتحاد الكرة هو غياب دور الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم، أصحاب الدوري هم من يجب أن يضعوا لوائحه، وأقول لكل الأندية والأهلي والاسماعيلي والمصري أهلا بكم في الزمالك لمناقشة أحوال الكرة المصرية لإجبار المسئول الذي لا نعرف هو جايب قوته منين بما تريده أندية الدوري.