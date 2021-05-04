اتحاد الكرة: خطاب الزمالك لم يصل.. ومقر الجبلاية أسهل من النيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن خطاب تظلم الزمالك على عقوبة لاعبه إمام عاشور لم يصل إلى الاتحاد، مشيرًا إلى أن مقر الجبلاية أسهل من طريق النيابة العامة.

وأعلن نادي الزمالك صباح اليوم الثلاثاء، عبر موقعه الرسمي أن اللجنة المكلفة بإدارة النادي ستتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد اتحاد الكرة بشأن واقعة اختلاس مستندات لاعب الفريق إمام عاشور.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال مجاهد: "خطاب التظلمات لم يصل إلى اتحاد الكرة، والأسهل من طريق النيابة التوجه إلى مقر الجبلاية".

وأضاف: "في كل الأحوال قلنا بمنتهى البساطة، إذا كان لدى الزمالك خطاب التظلم المرسل إلى اتحاد الكرة يأتي إلى مقر الجبلاية اليوم ويقول (يا جماعة أنا بعت التظلم ده ولم يتم اتخاذ قرار في تلك المسألة)".

وأتم: "الموضوع سهل وبسيط، حتى لو لم يتم تسديد رسوم التظلم كنا سنرسل التظلم إلى لجنة التظلمات وهذا ما أكد عليه المستشار عادل الشوربجي".