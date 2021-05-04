اتحاد الكرة: تم إحالة واقعة عبد الحفيظ وجريشة للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، صحة ما تردد بشان إحالة سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي للتحقيق بعد التصريحات التي أدلى بها بشأن الحكم الدولي جهاد جريشة.

وقال عبد الحفيظ، إنه على تواصل مع جهاد جريشة، مؤكدًا أنه سيقوم بحذف رقم الحكم جهاد جريشة من هاتفه بعدما تكررت الأخطاء والاعتذارات من صاحب صافرة الملاعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال مجاهد: "اجتمعنا صباح اليوم الثلاثاء مع لجنة المسابقات، كان لديهم تقارير بشأن الواقعة، أيضًا لجنة الحكام أرفقت بعض التسجيلات الخاصة بالواقعة".

وتابع: "مستمرين في عقد الاجتماع، لم نصدر قرارا بأي عقوبة، سيتم النظر في الواقعة كما سيتم التحقيق في الأمر مع الطرفين، التحقيق مع الحكام يتم داخليا مع لجنة الحكام، بينما يخضع عبدالحفيظ للتحقيق مع المستشار القانوني لاتحاد الكرة للتأكد من صحة الكلام من عدمه".

وأتم: "لم أستمع للتصريحات بشكل شخصي حتى الآن، ولست متأكدا مما قيل، الموضوع محال للتحقيق حتى يتم الفصل فيه".