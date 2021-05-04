مجاهد: قد ننهي الموسم قبل 30 سبتمبر.. والقمة في موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ستقام في موعدها، مضيفًا أن اللجنة تعترف بوجود أخطاء تحكيمية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "الوش التاني" المذاع عبر راديو "أون سبورت"، قال مجاهد: "عقدنا اجتماعا اليوم الثلاثاء مع أندية الدوري الممتاز (لم يحضر الأهلي والزمالك وغزل المحلة)، وتباينت الآراء بين الأندية حول استكمال بطولة الدوري في غياب لاعبي المنتخب الأولمبي".

وأضاف: "بعض الاندية تحفظت على مقترح اللعب بدون لاعبي المنتخب الأولمبي مثل بيراميدز والاتحاد، ووافق البعض الآخر بصعوبة لحل الأزمة".

وتابع: "ناقشنا حسام البدري (مدرب المنتخب الأول) وشوقي غريب (مدرب المنتخب الأولمبي)، وهناك مقترحا بمحاولة الاستفادة من اسبوعين لإقامة مباريات لكأس مصر (بكامل اللاعيبن)".

وواصل: "ندرس تقديم مواعيد بعض المباريات، لكن في النهاية أقصى موعد لإنهاء الموسم هو 30 سبتمبر وقد يتم قبل ذلك".

وعن موعد إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، قال: "مباراة القمة في موعدها، وكل المباريات ستقام في مواعيدها وبحكام مصريين، ولا تغيير في مواعيد المباريات قبل 24 مايو المقبل".

وأكمل: "نعترف بوجود أخطاء تحكيمية، لكن صفحة الحكم الأجنبي أغلقت".

وأتم: "هناك محاولة لتقديم مواعيد المباريات (ما بعد 24 مايو)، ونتقبل النقد فيما يتعلق بالإعلان عن مواعيد جدول الدوري كاملة، ولكن كان الغرض منها التأكيد على أن آخر موعد للموسم هو 30 سبتمبر".