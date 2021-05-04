كاف يزيد عدد البدلاء.. ويحدد 30 يونيو لحسم المشاركين ببطولات الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

أصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خطابًا رسميًا سيتم توجيه هذا الخطاب إلى الاتحادات الأهلية بشأن الموعد النهائي لتحديد الفرق المشاركة في بطولة الكاف للأندية.

وبحسب هذا الخطاب الذي حصل يلا كورة على نسخة منه فإن كاف حدد يوم 30 يونيو المقبل موعدًا نهائيًا لكي تقوم الاتحادات الأهلية بإرسال الفرق التي ستشارك بدوري الأبطال والكونفدرالية وليس بعد ذلك على حد وصف الخطاب.

وشدد الخطاب على أن فترات القيد ببطولات الكاف للأندية ستكون يوم 10 يوليو على أن تكون الفترة الثانية في الفترة من 11 وحتى 20 يوليو مع غرامة 250 دولار لكل لاعب والفترة الثالثة ستكون من 21 حتى 31 يوليو مع غرامة 500 دولار لكل لاعب مع المشاركة من الدور الثاني.

وأكد الخطاب أنه فيما يخص الاتحادات الأهلية التي أنهت الموسم فإنه سيتأهل الفرق وفقًا للمعايير المعروفة.

أما الاتحادات التي لم تكمل البطولة المحلية بسبب كورونا لكن هناك اتفاق على الفرق التي ستشارك ببطولات الأندية فإنه ستتأهل هذه الفرق وفقًا للمعايير المعروفة لهذه الدولة.

أما الاتحادات التي قامت بإلغاء الموسم بالكامل دون أي ترتيب فإنه يتأهل الفرق التي تأهلت عن الموسم الماضي.

أما ما يخص الاتحادات التي لم تنهي المسابقات فإنه يتوجب على الاتحاد المحلي أن يختار أحد السيناريوهات الثلاثة الماضية لتحديد الفرق التي ستشارك ببطولات الكاف.

خطاب كاف أكد أنه بداية من ربع نهائي دوري الأبطال سيتم زيادة عدد البدلاء على في مباريات دوري الأبطال والكونفدرالية من 7 إلى 9 بسبب جائحة كورونا مع انتظار موافقة من جانب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مصدر في الاتحاد المصري لكرة القدم إنه لم يصل بعد أي خطاب بهذا الصدد لكن من المتوقع أن يصل خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهى الدوري الممتاز المصري بنهاية سبتمبر المقبل بحسب جدول المباريات الذي أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم الأسبوع الماضي.