مورينيو مديرًا فنيًا لروما الإيطالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أعلن نادي روما الإيطالي عن التوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.

وكان النادي الإيطالي قد أعلن صباح اليوم الثلاثاء عن رحيل مدربه البرتغالي باولو فونسيكا بنهاية الموسم الجاري.

ونشر روما عبر تويتر : "يسعدنا أن نعلن توصلنا لاتفاق مع المدرب جوزيه مورينيو ليكون مدرب الفريق الجديد قبل موسم 2021-2022."

وبقيادة مورينيو لفريق روما فإنه سيسجل عودة إلى أجواء الدوري الإيطالي بعد أن قاد إنتر في الفترة من 2008 وحتى 2010.

وكان نادي إنتر قد حسم لقب الدوري الإيطالي بعد سيطرة نادي يوفنتوس لمدة 9 سنوات فيما يحتل روما المركز السابع بعد مرور 34 جولة.