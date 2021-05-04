بالصور.. فيرجسون يزور فندق باريس قبل لقاء سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الثلاثاء، إن السير أليكس فيرجسون أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، تواجد صباحا في فندق إقامة باريس سان جيرمان في إنجلترا حيث يستعد النادي الفرنسي لمواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وفي تمام التاسعة مساء، يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي مع باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب الاتحاد في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن الفريق السماوي من تحقيق الفوز ذهابا بنتيجة 2-1 على ملعب "بارك دي برانس".

وبحسب ما ذكرته صحيفة "مانشستر إيفنينج ستاندرد"، فإن فيرجسون توجه إلى فندق لوري حيث يقيم فريق باريس سان جيرمان.

وأوضحت الصحيفة أنه على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي للسبب وراء زيارة فيرجسون، إلا أنها تؤكد أن الفندق الذي تواجد فيه أسطورة مانشستر يونايتد يستضيف فريق PSG فقط ، ولا يوجد نزلاء آخرين بسبب قيود فيروس كورونا.

وأشارت "مانشستر" إلى أن فيرجسون ظهر مرتديا قناع وجه يحمل شعار يونايتد، وأمضى ما يقرب من ساعة و 20 دقيقة داخل الفندق قبل أن يغادر المبنى إلى جانب رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي.