الإسماعيلي: نحترم النجوم.. لكن لن نسمح بخصم 3 نقاط من الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد علاء وحيد المتحدث باسم النادي الاسماعيلي، أن مجلس إدارة الدراويش لن يسمح بخصم 3 نقاط من الفريق الأصفر، مضيفًا أن هناك جلسة قريبة مع مسؤولي النجوم لحل الأمر.

وأيدت اللجنة قرار خصم ثلاث نقاط من الاسماعيلي في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية لصالح نادي النجوم خلال 30 يوما من تاريخ 23 فبراير 2021، وقررت اللجنة قبول تظلم الاسماعيلي في هذا الشأن شكلا ورفضه موضوعا.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "أون تو" المذاع عبر راديو "أون سبورت" قال وحيد: "سنجتمع مع مسؤولي نادي النجوم لحل أزمة قضية ابراهيم حسن وخصم الـ3 نقاط".

وتابع: "مجلس إدارة الاسماعيلي لن يسمح بخصم 3 نقاط، نحترم القانون واللوائح ولكن هناك طريق اخر وهو الاتفاق".

وأكمل: "نحترم نادي النجوم والحل هو الاتفاق، لا أريد ذكر أمثلة لأندية كان المفروض أن يُخصم منها 3 نقاط ولَم تنفذ".

وعن وضعية الفريق في الدوري، قال: "لدينا طموح لإنهاء الدوري في المركز الرابع أو الخامس".

وواصل: "بدأنا الطريق الصحيح خلال الفترة الماضية، ونأمل أن يعود الفريق لمكانته الطبيعية مع بداية الموسم المقبل".

وأتم: "الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال نجح في إبراز إمكانيات النادي الاسماعيلي".