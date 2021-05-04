يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 4-5-2021، لحساب إياب دور نصف النهائي.

يستقبل مانشستر سيتي نظيره باريس سان جيرمان على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، في مباراة الحلم المشترك، حيث يسعى الفريقان بشدة إلى أن يصبح أحدهما البطل الـ23 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويعتبر فريق تشيلسي الإنجليزي هو آخر حامل لقب جديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما فاز به على حساب بايرن ميونخ الألماني في عام 2012.

ويطمح مانشستر سيتي لصنع مجد جديد بالتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ الفريق، بعدما وضع قدمًا واحدة في النهائي إثر فوزه في مباراة الذهاب على باريس سان جيرمان، بهدفين مقابل هدف واحد.

ولم يخسر مانشستر سيتي في مبارياته الأربع السابقة ضد باريس سان جيرمان بالمسابقات الأوروبية، حيث فاز في مناسبتين، وتعادل في مثلهما.

على الجهة المقابلة، لن تكون مهمة باريس سان جيرمان سهلة، حيث تقول الإحصائيات إن 7% فقط ممن سقطوا على أرضهم بهدف لاثنين، تمكنوا من خطف بطاقة التأهل في الإياب.

ولكن الفريق الذي ينتصر على برشلونة في الكامب نو بنتيجة (4-1)، وبايرن ميونخ في ملعب أليانز أرينا بنتيجة (3-2)، هو بكل تأكيد قادر على خطف بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا من ملعب الاتحاد.

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة بي تي سبورت 2 البريطانية، وسكاي سبورت 1 الألمانية.

ويدير لقاء مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، الحكم الهولندي “بيورن كويبرس”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الإمارات.