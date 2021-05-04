عاجل ورسميًا | روما يُنهي مهمة فونسيكا وينقض على مورينيو قبل يوفنتوس

أعلن نادي روما الإيطالي إنهاء مهمة المدرب البرتغالي باولو فونسيكا وتعيين مواطنه جوزيه مورينيو مدربًا للفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وكان مورينيو قد أقيل من تدريب فريق توتنهام الإنجليزي قبل أسبوعين تقريبًا، بعد دخوله في خلافات مع رئيس النادي دانييل ليفي.

وكشفت تقارير إيطالية قبل أيام قليلة، أن جوزيه مورينيو قد يتولى مهمة تدريب فريق يوفنتوس خلفًا لأندريا بيرلو بعد نهاية الموسم الجاري.

وصرح مورينيو ردًا على ارتباطه بتدريب يوفنتوس رغم ولاءه إلى الإنتر: “لو في أحد الأيام كان يجب أن أسافر لإيطاليا من أجل تدريب أحد الفرق المنافسة لهم، لن أفكر في ذلك الأمر مرتين”.

وبالفعل، وافق المدرب البرتغالي على العودة إلى إيطاليا، ولكن ليس من بوابة يوفنتوس، ولا فريقه السابق الإنتر، ولكن مع روما وبعقد يمتد حتى يونيو عام 2024.