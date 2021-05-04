الامارات | امرأة عجوز تساعد مارسيلو على السفر مع ريال مدريد إلى لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة عجوز تساعد مارسيلو على السفر مع ريال مدريد إلى لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم أن نجم فريق ريال مدريد، البرازيلي المخضرم مارسيلو لم يكن بإمكانه السفر إلى العاصمة البريطانية لندن، برفقة فريق ريال مدريد لخوض إياب نصف نهائي أبطال أوروبا غدا. وقالت الصحيفة إن امرأة عجوز كانت سببا مباشرا في السماح لمارسيلو بالسفر مع فريقه.

وأوضحت أن القضية تتعلق بكون مارسيلو يعمل متطوعا في مراكز الاقتراع بالعاصمة الإسبانية مدريد، وكان يفترض به أداء واجبه في منطقة ألكوبينداس، خلال انتخابات محلية بالعاصمة ويصادف ذلك غدا، ما يجعل سفره غير وارد. وتقدم النادي بطلب لمنحه استثناء، لكن السلطات الإسبانية رفضت ذلك الطلب. وفي الوقت الذي كان مارسيلو يستعد للبقاء بمدريد، قامت امرأة عجوز كانت هي الثانية في قائمة المتطوعين بعد مارسيلو، لمراقبة الانتخابات، بالتطوع لأخذ مكانه والسماح له بالسفر.

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