الامارات | روما يعلن رحيل مدربه فونسيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعلن رحيل مدربه فونسيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي روما الإيطالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، عن رحيل مديره الفني البرتغالي باولو فونسيكا عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري. وتولى فونسيكا (48 عاما) تدريب الفريق في عام 2019 قادما من شاختار دونتيسك الأوكراني في عقد لمدة عامين مع خيار التمديد لعام آخر حتى 2022.

وتعرض روما لنتائج سيئة في الفترة الأخيرة، حيث خسر 2 / 6 أمام مانشستر يونايتد في ذهاب الدور قبل النهائي من الدوري الأوروبي لكرة القدم الاسبوع الماضي، كما أن الفريق يحتل المركز السابع في الدوري الإيطالي، بعدما غابت عنه الانتصارات في أربع مباريات متتالية، مع تبقي أربع مباريات على نهاية الموسم.

وقال دان فريدكين رئيس نادي روما: "قاد باولو الفريق في تحديات عدة من ضمنها أزمة فيروس كورونا وتغيير ملكية النادي، وفعل ذلك بشخصية رائعة وبتواضع شديد". من جانبه قال فونسيكا: "في العامين الماضيين كان لدينا العديد من النجاحات والإخفاقات، لكنني دائما ما كنت أبذل قصارى جهدي من أجل النادي والمدينة التي لا طالما كانت مرحبة". وفاز فونسيكا بثنائية الدوري والكأس في أوكرانيا خلال المواسم الثلاث التي قضاها مدربا مع شاختار، كما أنه سبق له تدريب سبورتنج براجا وبورتو البرتغاليين.

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